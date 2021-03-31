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Moody’s Tata Steel’in görünümünü negatiften durağana çevirdi

Çarşamba, 31 Mart 2021 15:06:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Bugün Moody’s çelik üreticisi Tata Steel Limited’in görünümünü, şirketin 2020-21 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyetlerinde gözlenen güçlü toparlanma sonucunda negatiften durağana çevirdi.

Moody’s genel müdür yardımcısı ve uzman kredi yetkilisi Kaustubh Chaubal, “Derecelendirme, Tata Steel’in pandemi sırasındaki proaktif finansal yönetimini gösteriyor. Şirket kamuya yaptığı açıklamada, brüt borcunu her yıl en az 1 milyar $ azaltmayı hedeflediğini ve sermaye masraflarını düşürmeye öncelik verdiğini belirtti,” dedi.

Moody’s, Tata Steel’in Hindistan’daki faaliyetleri sonucu yapacağı sevkiyatların 2021 mali yılında genel olarak sabit kalacağını tahmin ediyor. İyi bir sanayi çevresi, büyük altyapı yatırımları çerçevesinde destekleyici hükümet politikaları ve otomotiv sektörüne yönelik iyileşen tahminlerin Hindistan’da çelik fiyatlarını desteklediği belirtildi.

Bunu aksine, Moody’s’in Tata Steel’in 2021 mali yılında Avrupa’daki faaliyetlerinin sonucu yapacağı sevkiyatlara dair tahmini yaklaşık %10’luk bir düşüşe ve kârlılığının kademeli olarak artacağına işaret ediyor. Avrupa'da ekonomik faaliyetler yeni karantina önlemleri ve dönemsel olarak zayıf geçen kış mevsiminden olumsuz etkilendi, fakat pandeminin ilk aylarından bu yana toparlandı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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