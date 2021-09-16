Moody’s: Küresel çelik arz-talep dengesizliği 2022 yılında geri dönecek

Perşembe, 16 Eylül 2021 15:44:40 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel metal ve madencilik sektörüne ilişkin görünümün pozitiften durağana döneceğini ve emtia fiyatlarındaki artışın 2022 boyunca hız keseceğini öngördüklerini belirtti.

Moody’s, demir cevheri, çelik ve kömür talebini destekleyen ekonomik toparlanmaya bağlı olarak, metal ve madencilik sektörünün AVFÖK’ünün 2022 yılının ortasına kadar yaklaşık %8 artmasını bekliyor.

Moody’s’e göre, demir cevheri fiyatları 2022 yılından sonra kademeli olarak 2016-2019 yıllarının ortalama seviyeleri olan 70-80$/mt’a doğru gerileyecek. Arzın artması ve talepteki büyümenin yavaşlamasıyla fiyatlar 2021 yılında kaydedilen zirve seviyelerden keskin bir şekilde gerilese de, kısıtlı demir cevheri arzı, fiyatları 2022 yılına kadar tarihi seviyelerin üzerinde tutacak. Kömür fiyatları nispeten yüksek seviyelerde seyredecek, ancak arz sıkıntıları azaldıkça düşecek.

Öte yandan, küresel çelik sektöründeki arz-talep dengesizliği 2022 yılında geri dönecek ve fiyatlar 2021 yılındaki alışılmadık yüksek seviyelerinden tarihsel ortalamalarına doğru kademeli olarak düşecek. Moody’s’e göre, alıcıların stoklarını yenilemesi ve teşvik harcamalarının azalmasıyla talep zayıflayacak. Üretimin artması ve dünyanın belirli bölgelerinde devreye giren yeni kapasitelerle çelik arzı da artmaya devam edecek.