Moody’s JSW’nin kredini notunu aynı tuttu, görünümünü pozitife çevirdi

Salı, 14 Eylül 2021 16:41:16 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in Ba2 olan kredi notunu teyit ettiğini ve şirketin görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini açıkladı.

Moody’s’e göre, görünümdeki değişiklik JSW’nin faaliyet performansının bu mali yılda beklenenden daha iyi olmasını yansıtıyor. Moody’s, şirketin destekleyici çelik fiyatları ve güçlü seyretmeye devam etmesi beklenen çelik talebi sayesinde ürün satışlarının istikrarlı olacağını ve böylece önümüzdeki 12-18 ay boyunca faaliyetlerinden büyük ve pozitif serbest nakit akışı sağlamaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Moody’s, Hindistan’ın çelik tüketiminin 2022 yılının Mart ayında sona erecek olan mali yılda yüksek tek haneli oranlarda artabileceğin belirtti. Muson mevsiminde yavaşlayan inşaat faaliyetleri ikinci çeyrekte çelik tüketimini düşürecek olsa da, talep mali yılın ikinci yarısında artabilir.

Moody’s’e göre, Hindistan’da çelik talebinin artması, JSW’nin geniş uzun ve yassı mamul ürün gamına sahip olması ve daha iyi fiyatlandırmayla yüksek katma değerli ürünler üreten tesislerin devreye alınması şirketin pazar payını güçlendirmesine yardımcı olacak. Ayrıca şirket, Dolvi tesisindeki yıllık 5 milyon mt kapasitesinin bu yıl Eylül ayında devreye alınmasıyla çelik üretimini artıracak. Moody’s, şirketin üretimindeki artışın çelik sevkiyatlarını 2022 mali yılında en az %20 artırarak 19 milyon mt’a ve gelecek mali yılda 21,8 milyon mt’a çıkaracağını belirtti.