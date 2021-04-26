Moody’s JFE’nin kredini notunu aynı tuttu, görünümünü durağana çevirdi

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:16:54 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Japon çelik üreticisi JFE Steel’in Baa3 olan kredi notunu teyit ettiğini ve şirketin görünümünü negatiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Moody’s’e göre, şirketin durağana çevrilen görünümü, önümüzdeki 12-18 ay içinde JFE’nin kârını iyileştirmesi beklenen çelik talebindeki güçlü toparlanma ve artan çelik fiyatlarıyla desteklendi. Durağan görünüm, faaliyet koşullarındaki gelişmeyi yansıtıyor. Şirketin yeniden yapılandırma çalışmaları finansal performansını destekleyecek.

Moody’s, Japonya ve diğer küresel pazarlar pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulurken, çelik talebinin önümüzdeki 12-18 ay içinde normalleşmeye devam edeceğini, bunun da JFE’nin mali performansını ve maliyet düşürme çalışmalarını iyileştireceğini tahmin ediyor.