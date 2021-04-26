﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Moody’s JFE’nin kredini notunu aynı tuttu, görünümünü durağana çevirdi

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:16:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Japon çelik üreticisi JFE Steel’in Baa3 olan kredi notunu teyit ettiğini ve şirketin görünümünü negatiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Moody’s’e göre, şirketin durağana çevrilen görünümü, önümüzdeki 12-18 ay içinde JFE’nin kârını iyileştirmesi beklenen çelik talebindeki güçlü toparlanma ve artan çelik fiyatlarıyla desteklendi. Durağan görünüm, faaliyet koşullarındaki gelişmeyi yansıtıyor. Şirketin yeniden yapılandırma çalışmaları finansal performansını destekleyecek.

Moody’s, Japonya ve diğer küresel pazarlar pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulurken, çelik talebinin önümüzdeki 12-18 ay içinde normalleşmeye devam edeceğini, bunun da JFE’nin mali performansını ve maliyet düşürme çalışmalarını iyileştireceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  JFE Steel  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21  Nis

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında %11,9 düştü
19  Nis

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mart ayında artış gösterdi
07  Nis

Japonya’nın araç üretimi Ocak ayında %9,8 düştü
31  Mar

Nippon Steel karbonsuzlaştırma için büyük ölçekli elektrik ark ocağı geliştirecek
31  Mar

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,9 düştü 