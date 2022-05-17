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Moody’s: Hindistan’da yerel çelik talebi yıl içerisinde %10 artacak

Salı, 17 Mayıs 2022 14:28:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hindistan’da yerel çelik talebinin hükümetin kara yollarına, limanlara, hava limanlarına ve demir yollarına yapacağı harcamalarla birlikte yıl içerisinde %10 artmasının beklendiğini bildirdi.

Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle girdi maliyetlerinin sertçe yükseldiği ve üreticilerin yüksek hammadde maliyetlerinin kâr marjlarını olumsuz etkilemesinden endişe duyduğu ifade edildi. Bazik oksijen fırınlarda çelik üretimi için kullanılan başlıca iki hammadde olan demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yakın zaman önce önemli ölçüde arttığı ve savaşa bağlı arz sıkıntısı nedeniyle yüksek seviyelerde yer almaya devam etmesinin beklendiği dile getirildi.

Ancak Tata Steel ve JSW Steel gibi Hindistan’daki faaliyetleri için demir cevheri ihtiyaçlarını karşılayabilen ve hammadde bakımından öz yeterliği olan Hint çelik üreticilerinin daha iyi bir konumda olduğu belirtildi. Söz konusu iki şirketin geriye dönük entegrasyon sürecini tamamladığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut risklerden daha iyi korunduğu söyleniyor.

Öte yandan JSW Steel’in 13 adet madencilik ruhsatı ve Karnataka ile Odisha’da yaklaşık 1,35 milyar mt’luk demir cevheri rezervi bulunuyor. Şirket bu sayede Hindistan’daki faaliyetleri için gerekli demir cevheri ihtiyacının yarısını karşılayabilecek.

Asya-Pasifik bölgesinde Hindistan’ın ardından Güney Kore, Japonya ve Çin’de çelik talebinin güçlenmesi bekleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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