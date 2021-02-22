MOIL ve SAIL ferroalyaj tesisleri inşa etmek için oluşturdukları ortak girişimi sonlandırdı

Pazartesi, 22 Şubat 2021 12:24:47 (GMT+3) | Kalküta

Eski adıyla Manganese Ore India Limited olan MOIL Limited, manganez ferroalyaj üretmek amacıyla Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ile oluşturduğu ortak girişimi sonlandırdıklarını açıkladı.

Piyasa kaynakları, ortak girişimin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle amacına ulaşamayacağı düşünüldüğü için SAIL MOIL Ferro Alloys Limited’in (SMFAPL) “hareketsiz bir şirket” haline geldiğini söyledi.

Ferroalyaj tesisleri inşa etmek için oluşturulan bu proje sonlandırıldı ve SMFAPL’nin adı da kayıtlı şirketler listesinden silindi.

Söz konusu ortak girişim, 60 milyon $ yatırımla MOIL’in Gumgaon ve Balagarh manganez madenlerine bağlı, sırasıyla yıllık 25.000 mt ve 50.000 mt kapasiteli ferroalyaj tesisleri inşa etmek amacıyla oluşturulmuştu.