MOF: Çin Ocak-Kasım döneminde 6,26 trilyon RMB değerinde hükümet tahvili ihraç etti

Perşembe, 03 Aralık 2020 13:57:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maliye Bakanlığı, Çin’in yerel hükümetlere bu yıl 30 Kasım’a kadar 6,26 trilyon RMB (950 milyar $) yeni hükümet tahvili ihraç ettiğini açıkladı. Buna ek olarak, küçük ve orta ölçekli bankalara sermaye aktarmak amacıyla yakında 200 milyar RMB (30,5 milyar $) değerinde özel tahvil ihraç edilecek. 2020 yılında yeni hükümet tahvillerinin toplamda 6,5 trilyon RMB (990 milyar $) seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bakanlığa göre, Çin 2019 yılında, yeni özel hükümet tahvilleri dahil olmak üzere toplam 4,36 trilyon RMB değerinde hükümet tahvili ihraç etmişti. Bu da, 2020’de ihraç edilen hükümet tahvilinin yıllık %49 artış göstereceği anlamına geliyor.

1$ = 6,5592 RMB