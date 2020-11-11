MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta yükseldi

Çarşamba, 11 Kasım 2020 12:11:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (2-8 Kasım) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere inşaat demiri, yüksek hızlı filmaşin, sıcak sac ve U-profil fiyatları sırasıyla %1,3, %1,1, %0,7 ve %0,5 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 11 Kasım itibarıyla yüksek hızlı filmaşin, kangal çubuk ve inşaat demiri fiyatlarını 300 RMB/mt (45,4$/mt) yükseltti. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazındadır.

1$ = 6,607 RMB