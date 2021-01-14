MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe yükseldi

Perşembe, 14 Ocak 2021 12:23:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (4-10 Ocak) Çin’deki toplam ortalama nihai çelik fiyatlarının hafifçe yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere inşaat demiri, çelik profil, yüksek hızlı filmaşin ve çelik levha fiyatları sırasıyla %06, %0,6, %0,2 ve %0,1 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group,11 Ocak’ta yüksek hızlı filmaşin ve kangal çubuk fiyatlarını sabit tutarken, 11-20 Ocak dönemi için inşaat demiri fiyatlarını 50 RMB/mt (8$/mt) yükseltti.