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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe yükseldi

Perşembe, 14 Ocak 2021 12:23:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (4-10 Ocak) Çin’deki toplam ortalama nihai çelik fiyatlarının hafifçe yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere inşaat demiri, çelik profil, yüksek hızlı filmaşin ve çelik levha fiyatları sırasıyla %06, %0,6, %0,2 ve %0,1 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group,11 Ocak’ta yüksek hızlı filmaşin ve kangal çubuk fiyatlarını sabit tutarken, 11-20 Ocak dönemi için inşaat demiri fiyatlarını 50 RMB/mt (8$/mt) yükseltti.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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