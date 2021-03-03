MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta arttı

Çarşamba, 03 Mart 2021 11:52:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (22-28 Şubat) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının yükseldiğini belirtti.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere inşaat demiri, çelik levha, yüksek hızlı filmaşin ve sıcak profil fiyatları sırasıyla %2,7, %2,7, %2,5 ve %2,5 artış gösterdi.

1 Mart tarihinde Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Shagang Group, 1-10 Mart dönemi için yüksek hızlı filmaşin, çubuklu kangal ve inşaat demiri fiyatlarını sırasıyla 100 RMB/mt (15$/mt), 100 RMB/mt (15$/mt) ve 150 RMB/mt (23$/mt) yükseltti.