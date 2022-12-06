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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 21-27 Kasım döneminde hafifçe düştü

Salı, 06 Aralık 2022 11:55:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 21-27 Kasım döneminde hafifçe düştüğü belirtildi.

Söz konusu haftada, ortalama inşaat demiri, hızlı çekilebilir filmaşin ve orta kalınlıkta levha fiyatları sırasıyla haftalık %0,5, %0,3 ve %0,3 düştü. Aynı süre zarfında ortalama dumansız koklaşabilir taş kömürü fiyatları ise haftalık %0,6 artış kaydederken, ortalama termal kömür ve dumansız parça kömür fiyatları sırasıyla %0,1 ve %0,3 geriledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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