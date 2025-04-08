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MOC: ABD vergileri daha da artırırsa Çin kendi menfaatini korumak için karşı önlemler alacak

Salı, 08 Nisan 2025 10:29:46 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, 7 Nisan'da ABD'nin Çin'i uyguladığı vergileri %50 daha artırmakla tehdit ettiğini, buna kesinlikle karşı çıktıklarını ve böyle bir durumda kendi hak ve menfaatlerini korumak için kararlı bir şekilde karşı önlemler alacaklarını ifade etti.

ABD’nin sözde “karşılıklı vergilerinin” dayanaksız ve tipik bir tek taraflı zorbalık örneği olduğunu belirten yetkili, böylece Çin'in hem kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınmaya dair çıkarlarını korumak hem de küresel ticarette varlığını sürdürmek için karşı önlemler almakta haklı olduğunun kanıtlandığını söyledi. ABD'nin tehditlerinin hakaret ve asla kabul edilemeyecek bir şantaj niteliğinde olduğunu dile getirerek, ABD kendi yolunu izlemeye kararlıysa Çin'in de kesinlikle aynı adımları atacağını söyledi. 

Bakanlık sözcüsü ticaret savaşlarının bir kazananı olmayacağını, korumacılıktan çıkış yolu bulunmadığını ve baskı ve tehditlerin Çin ile başa çıkmanın doğru yolu olmadığını yineleyerek, ABD'yi yanlış kararlarından derhal geri adım atarak Çin'e karşı tüm tek taraflı vergileri iptal etmeye çağırdı. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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