MMX’in sahte multi-milyarder Çinli yatırımcılara bel bağladığı ortaya çıktı

Cuma, 30 Nisan 2021 11:21:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Yatırımcılar Birliği (ABRADIN), demir cevheri üreticisi MMX’in Sao Paulo B3 borsasında işlem gören hisselerinin işlemlerinin askıya alınmasına yönelik Brezilya Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’na (CVM) istemde bulunduğu açıklandı.

ABRADIN, MMX’in yatırımcılarından olan Çinli Touchstone Capital’ın, milyarlarca doları bulabilecek yatırımları yürütecek sermayeye sahip olmadığını söyledi. Birlik, tüm gerçekler açığa çıkana dek MMX’in hisselerinin askıya alınmasını talep etti. Ayrıca, CVM’den, bu talebin federal savcılığa iletilmesini de istedi.

ABRADIN, China Development Integration Limited’in (CDIL) yatırım kolu olan Touchstone Capital’ın 1.000 HKD (128,64 $) seviyesinde sermayesi olduğunu belirtti.

Bu durum, MMX’in, CDIL tarafından yapılmasını beklediği multi-milyar dolarlık yatırım sözüyle çelişiyor. ABRADIN ayrıca, CDIL’nin “tek yöneticisinin” Andy Lai olduğunu dile getirdi. Birlik, CDIL’in web sitesinde listelenen diğer tüm yatırımcıların “sahte” olduğunu iddia etti.

SteelOrbis’in doğruladığı bilgilere göre, CDIL, şirketin “yatırım kolu” Touchstone Capital’ın 100 milyar $ değerinde projeler yönettiğini iddia ediyor. Ancak, ABRADIN ve CDIL arasında yapılan e-posta yazışmalarının, Çinli şirketin iddialarıyla çeliştiği gözüküyor.