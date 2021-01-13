MMK’nin teneke levha sevkiyatları 2020’de rekor kırdı

Rusya merkezli çelik üreticisi MMK’nin 2020 yılında iç piyasaya yaptığı teneke levha sevkiyatları yeni bir rekor kırdı.
Üretici Rus müşterilerine 155.000 mt teneke levha sevkiyatı yaparken, söz konusu yılda ülkenin toplam teneke levha tüketimi yaklaşık 300.000 mt seviyesinde kaydedildi. MMK, çoğunlukla fiyatlandırma dengesi ve müşteri odaklı stratejisi sayesinde pazar payını geçtiğimiz yılda %50’nin üstüne çıkardı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, MMK 2010 yılında 150.000 mt teneke levha sevkiyatı gerçekleştirmişti.