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MMK’nın Orta Asya’daki en büyük alıcısı Özbekistan

Salı, 23 Mart 2021 16:59:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli MMK'nın 2020 yılında Özbekistan'a 415.600 mt ihracat gerçekleştirmesiyle, ülke MMK’nın Orta Asya’daki en büyük çelik alıcısı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Özbekistan’a yapılan çelik sevkiyatları, MMK’nın Orta Asya bölgesine yaptığı toplam satışların %82’sini oluşturdu.

MMK, 2020 yılında 37.000 mt haddelenmiş metal ihraç ederek Özbekistan’ın otomotiv sektörüne yönelik tedarik payını %43’e çıkardı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre MMK, Tashkent Metalurji Plant ve Artel Group’a sırasıyla 15.500 mt ve 24.000 mt sevkiyat gerçekleştirerek ortaklığını güçlendirdi.


Etiketler: BDT  MMK  Rusya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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