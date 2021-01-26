MMK’nın ham çelik üretimi 2020’de %7,1 düştü, birinci çeyrekte kârlılığın artması bekleniyor

Salı, 26 Ocak 2021 16:09:42 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi, güçlü talep ve üçüncü çeyrekte yeniden inşa edilmesinin ardından sıcak haddeleme tesisi mill 2500’de görülen üretim artışı nedeniyle önceki yılın son çeyreğine kıyasla %14,9 artış göstererek 3,31 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi, artan çelik talebi ve üretim hacimleri nedeniyle çeyreklik bazda %6 artarak 2,52 milyon mt oldu. Aynı çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışı ise önceki çeyreğe kıyasla %11,1 artışla 3,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında, şirketin ham çelik üretimi pandemiden dolayı yavaşlayan faaliyetlerden etkilenerek yıllık %7,1 düşüşle 11,57 milyon mt olurken, pik demir üretimi yüksek fırınlarda gerçekleştirilen bakım çalışmalarının uzun sürmesi ve pandemiden dolayı düşen talep nedeniyle yıllık %6,7 düşüşle 9,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin toplam nihai mamul satışları yıllık %5 düşüşle 10,75 milyon mt oldu.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin yılın tamamındaki toplam satışları yıllık %2,8 artışla 741.000 mt seviyesinde yer alarak Türkiye biriminin ürün portföyü çeşitlendirme stratejisini yansıttı. Şirketin polimer kaplamalı çelik satışları yıllık %25,5 artışla 181.000 mt seviyesinde yer aldı.

MMK, yerel ve uluslararası pazarlardaki istikrarlı talebin bu yıl birinci çeyrekte satışları desteklemesini bekliyor. Hammadde fiyatlarındaki büyük artış ve küresel çelik fiyatlarının olumlu dinamikleri söz konusu çeyrekte MMK Group’un çelik fiyatlarını artıracak. Şirket, operasyonel girişimlerinin yılın ilk çeyreğinde kârlılığını artırmasını bekliyor.