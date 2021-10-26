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MMK’nın geliri artan satışlar sayesinde Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Salı, 26 Ekim 2021 11:22:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2021 yılının üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayında ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte, MMK düşen marjlar nedeniyle ikinci çeyreğe kıyasla %20,6 düşüşle 819 milyon $ net kâr elde etti. Şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %6,9 düşerek 3,03 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış gelirlerindeki düşüş, satış hacimlerinin gerilemesinden kaynaklandı ve artan küresel çelik fiyatlarıyla dengelendi.

Söz konusu çeyrekte, MMK’nın AVFÖK’ü, azalan satış geliri ve ihracat vergilerinin etkisiyle çeyreklik bazda %19,4 düşüşle 1,15 milyar $ olurken, AVFÖK marjı ikinci çeyrekte kaydedilen %44,1’den %38,2’ye geriledi.

Yılın ilk dokuz ayında MMK’nın net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 291 milyon $’a kıyasla 2,32 milyar $ seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri, sıcak haddehane 2500’ün yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla artan satışlar nedeniyle yıllık %86,5 artışla 8,47 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde şirketin AVFÖK’ü gelir büyümesi nedeniyle yıllık bazda üç katından fazla artarak 3,31 milyar $ olurken, AVFÖK marjı bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %22,4’ten %39,2’ye çıktı.

Üçüncü çeyrekte şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin satış gelirleri artan çelik fiyatları sayesinde yıllık %39,8 artışla 330 milyon $ oldu. Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, artan satış hacimleri ve olumlu piyasa koşulları nedeniyle yıllık bazda iki katından fazla artarak 732 milyon $ seviyesinde kaydedildi.   

MMK’ya göre, küresel piyasadaki gerileme ve Rusya’daki mevsimsel yavaşlama, dördüncü çeyrekte şirketin satışları üzerinde bası yaratacak. Ancak, şirketin Türkiye’deki bağlı kuruluşunda artan üretim satışları destekleyecek. MMK’nın güncellenmiş stratejik girişimleri kapsamında uygulanan operasyonel önlemler, bu yılın dördüncü çeyreğinde şirketin kârlılığını daha da artıracak.


Etiketler: mali sonuçlar  Rusya  MMK  BDT  |  benzer haberler »


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