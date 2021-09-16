MMK üretimde kullanılacak çevreci projeler üzerinde çalışacak

Perşembe, 16 Eylül 2021 16:32:08 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli MMK, SMS Group GmbH ile ekolojik alanda iş birliği yapmak için mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma beş yıl sürecek ve taraflar karbon salımını azaltmak için karbonsuzlaştırma teknolojilerini inceleyecek. Özellikle doğrudan demir indirgeme ve elektrolitik yöntemleriyle yüksek verimlik sunan hidrojen üretimi teknolojileri incelenecek.

Taraflar, MMK’nın karbon salımını azaltmak ve çevresel durumunu iyileştirmek için teknolojik kullanıma yönelik bazı kararlar verecek ve gerekli araştırma sürecini yürütecek. Açıklamaya göre, söz konusu alandaki projeler şirketlerin iş birliği sonucunda oluşturulacak.