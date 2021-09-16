﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

MMK üretimde kullanılacak çevreci projeler üzerinde çalışacak

Perşembe, 16 Eylül 2021 16:32:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli MMK, SMS Group GmbH ile ekolojik alanda iş birliği yapmak için mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma beş yıl sürecek ve taraflar karbon salımını azaltmak için karbonsuzlaştırma teknolojilerini inceleyecek. Özellikle doğrudan demir indirgeme ve elektrolitik yöntemleriyle yüksek verimlik sunan hidrojen üretimi teknolojileri incelenecek.

Taraflar, MMK’nın karbon salımını azaltmak ve çevresel durumunu iyileştirmek için teknolojik kullanıma yönelik bazı kararlar verecek ve gerekli araştırma sürecini yürütecek. Açıklamaya göre, söz konusu alandaki projeler şirketlerin iş birliği sonucunda oluşturulacak.


Etiketler: MMK  BDT  Rusya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Eyl

Rusya’nın paslanmaz çelik tüketimi Ocak-Haziran döneminde artış gösterdi
01 Eyl

Rusya çelik ihracat vergilerini uzatmayabilir
31 Ağu

EVRAZ NTMK demir yolu tekerleği üretimine yatırım yapmaya devam ediyor
27 Ağu

Severstal boru ihracat piyasasındaki konumunu güçlendiriyor
27 Ağu

Rusya Rekabet Kurumu yerel inşaat demiri piyasasındaki olası kartel anlaşmalarını kontrol edecek