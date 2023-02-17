MMK Metalurji’den güncel duruma dair bilgilendirme

Cuma, 17 Şubat 2023 10:26:13 (GMT+3) | İstanbul

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Hatay da etkilenen illerimizden oldu. Kurtarma ekipleri halen enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar hızla ayakta kalan binaların durumunu değerlendiriyor.

Depremden etkilenmeyen Dörtyol’daki MMK Metalurji fabrikası, depremin hemen ardından, çalışanlarına, ailelerine ve çevredeki komşu depremzedelere barınma imkanı sağladı. Fabrikada depremin ilk gününden itibaren barınma, yeme gibi ihtiyaçların yanı sıra sağlık odası ve çocuklar için etkinliklerin düzenlendiği çocuk alanı da oluşturuldu. Bununla beraber MMK Metalurji Limanı’na demirleyen TCG Bayraktar gemisindeki mobil hastanede, Hatay’ın her yerinden gelen ve helikopter ile ulaştırılan yaralılara da müdahale ediliyor.

Şu an MMK Metalurji Dörtyol Fabrikası yaklaşık 400 kişiye barınma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda sıcak yemek, duş ve diğer hizmetlerden yararlanmak üzere her gün yüzlerce kişi daha fabrikaya geliyor. Gün içerisinde toplamda 800 kişiye sıcak yemek imkanı sağlanıyor.

MMK Metalurji fabrikalarına ait vinç, loder, forklift ve ekskavatörler, Hatay ve komşu şehirlerde çalışmaya devam ediyor.