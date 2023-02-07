MMK Metalurji’den deprem sonrası bilgilendirme

Salı, 07 Şubat 2023 17:36:36 (GMT+3) | İstanbul

Hatay Dörtyol’da 1.298, toplamda 1.600’a yakın çalışanı bulunan MMK Metalurji çalışanları da 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen 7,7’lik depremden etkilendi. Büyük depremde aileleriyle birlikte 3 çalışanın hayatını kaybettiği, 2 çalışan için ise enkaz altında kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Bu zor günlerde MMK Metalurji fabrika kapılarını şirket çalışanı / ailesi ve yakınlarına açtı ve yardım sağlıyor. 6 Şubat’tan bu yana çalışanlara ve ailelerine; MMK Metalurji Dörtyol fabrikasında barınma/konaklama, yiyecek, sıcak su ve tıbbi bakım gibi desteklerin sağlandığı biliniyor. MMK Metalurji tarafından depremin ilk gününden itibaren yaklaşık 10.000 kişiye sıcak yemek ikramı yapılırken, fabrikada şu an MMK çalışanları ve aileleri olarak 1.000 kişiye barınma imkanı sağlanıyor.

Fabrikada sağlık odası ve ambulans bulunması dolayısıyla, sağlık ekibi tedavi ve yardım sağlamanın yanı sıra ilaç desteği de vermektedir.

Kurtarma çalışmalarına destek sağlanması adına; İskenderun ve Hatay Belediyesi kurtarma ekiplerine 5’er adet kazıcı ve yükleyici ekipman ile de destek verildi. Mevcutta bulunan ağır vinçlerin de enkaz alanlarına taşınarak destek verilmesi için hazır oldukları bildiriliyor.