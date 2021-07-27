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MMK konteynerle yaptığı sevkiyatları artırmaya devam ediyor

Salı, 27 Temmuz 2021 16:06:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli çelik üreticisi MMK, yılın ilk yarısına yönelik olumlu sonuçlar açıklayarak konteynerle yapılan sevkiyatlar alanında konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Buna göre, MMK, bu yılın Ocak-Haziran döneminde, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2 kat artışla konteyner kullanarak 575.000 mt’dan fazla çelik sevkiyatı yaptı.

Şirketin konteynerle sevkiyat yaptığı başlıca müşterileri arasında otomotiv sektörü, boru üreticileri, çeşitli teknik mamul üreticileri ve bölgedeki anonim şirketler yer alıyor. MMK’nin Genel Müdürü Pavel Shilyaev konuya ilişkin, “MMK olarak bugün, metal tüketimi yapan başlıca sektörlerin tamamında lider konumundayız. Aynı zamanda, depolama ve müşterilerimize ulaştırma hususunda güvenlik gerektiren yüksek kalite niş ürünler geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Bu nedenle, konteynerle sevkiyat geliştirmeyi çok önemsiyoruz,” sözlerine yer verdi.


Etiketler: BDT  Rusya  çelik üretimi  MMK  |  benzer haberler »


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