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MMK inşaat halinde olan 11 No’lu yüksek fırınında karbon salımını düşürecek

Perşembe, 20 Ocak 2022 15:33:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi MMK, inşaat halinde olan yeni yüksek fırınında karbonsuzlaştırma teknolojisini devreye alacak. SMS Group’un desteğiyle şirket, ekolojik standartlara uyumda yol katediyor.

SMS Group, söz konusu teknolojide, katı yakıtlar yerine hidrojen ve karbonmonoksit bileşiminin kullanılacağını ve bu sayede, karbonsuzlaştırmanın mümkün olabileceğini belirtti. MMK’nın 11 No’lu yüksek fırınında devreye alınacak teknolojiyle birlikte karbon salımı azaltılırken verimlilik artırılacak. 11 No’lu yüksek fırının inşasına ilişkin sözleşme geçtiğimiz yılın Haziran ayında imzalanmıştı.


Etiketler: Rusya  MMK  BDT  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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