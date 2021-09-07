Mitsubishi Motors Bangladeş’te otomobil montaj tesisi kuracak

Salı, 07 Eylül 2021 12:16:52 (GMT+3) | İstanbul

Bangladesh Steel and Engineering Corporation (BSEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya merkezli Mitsubishi Motors Corporation Bangladeş’te bir otomobil montaj tesisi kurmak için BSEC ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirketler, Bangladeş’te Mitsubishi marka araçların üretimi ve montajı için gereken fizibilite çalışmasını yapacak. Çalışmanın 2025 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Açıklamaya göre, Bangladeş’teki otomobil talebi, tüketicilerin satın alma gücünün artması nedeniyle büyüyor. BSEC’in Başkanı Md. Shahidul Haque Bhuiyan, “Mitsubishi Motors ile iş birliği gerçekleştirerek yakın gelecekte dünya çapında tanınan Bangladeş marka otomobiller üretebileceğiz,” dedi.