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Mitsubishi Heavy Industries yeşil çelik projesine devam ediyor

Pazartesi, 04 Ocak 2021 17:37:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mühendislik ve imalat konusunda uzmanlaşan Japonya merkezli Mitsubishi Heavy Industries, karbon salımı yapmadan çelik üretme kapasitesine sahip dünyanın en büyük çelik tesisinin inşasına devam ediyor.

Buna göre, şirketin 2021 yılında Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine’in kompleksinde bulunan karbonsuz çelik tesisinde deneme üretimini başlatması bekleniyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, demir cevheri için indirgeme sürecinde kömür yerine hidrojen kullanacak olan tesisin yılda 250.000 mt çelik üretme kapasitesi olacak.

Mitsubishi Heavy Industries, dünyanın üçüncü en büyük çelik üretim ekipmanı tedarikçisi olmasının yanı sıra, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hidrojen üreten ekipman imalatında uzmanlaşan Norveçli bir şirketin hissesini satın aldı. Şirket, özellikle Avustralya’daki hidrojen üreticilerinden hisse satın alabilir.


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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