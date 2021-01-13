﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Mısırlı inşaat demiri üreticileri Aralık ayında artan tüketimden memnun

Çarşamba, 13 Ocak 2021 16:23:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Aralık ayında Mısır’da yerel inşaat demiri tüketimi, global nihai mamul ve hammadde segmentlerindeki yükselişin desteğiyle, ciddi anlamda arttı. Yine de Ocak ayı için beklentiler genel olarak negatif.

Piyasa kaynaklarına göre, 2020 yılının son çeyreği için gözlenen güçlü yükseliş Mısırlı üreticilere önceki iki çeyrekte düşük seviyelerde yer alan satışlarını telafi etme fırsatı sundu. Sadece Aralık ayında Mısır’da inşaat demiri tüketimi aylık bazda %18,5 ve yıllık bazda %24,3 artarak 816.000 mt olarak kaydedildi. 

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 2020 yılının tamamında ise ülkede inşaat demiri tüketimi 7,42 milyon mt olan 2019 yılından düşüşle 6,85 milyon mt oldu. Talepteki düşüş Corona salgını kısıtlamaları ve inşaat ruhsatlarının askıya alınmasından kaynaklandı.


Etiketler: Mısır  uzun ürünler  inşaat demiri  Orta Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Oca

Hamriyah inşaat demiri fiyatlarında sert bir artışa giderek piyasayı şaşırttı
05  Oca

Cezayir kütük, inşaat demiri ve hurdadaki KDV oranını revize etti
31  Ara

Kardemir Ocak-Mart 2021 için satış miktarlarını açıkladı
29  Ara

Mısırlı Ezz Steel yerel inşaat demiri fiyatlarını daha da yükseltti
29  Ara

Hadeed inşaat demiri ve filmaşin için bir fiyat artışı daha açıkladı