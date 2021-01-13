Mısırlı inşaat demiri üreticileri Aralık ayında artan tüketimden memnun

Çarşamba, 13 Ocak 2021 16:23:41 (GMT+3) | İstanbul

Aralık ayında Mısır’da yerel inşaat demiri tüketimi, global nihai mamul ve hammadde segmentlerindeki yükselişin desteğiyle, ciddi anlamda arttı. Yine de Ocak ayı için beklentiler genel olarak negatif.

Piyasa kaynaklarına göre, 2020 yılının son çeyreği için gözlenen güçlü yükseliş Mısırlı üreticilere önceki iki çeyrekte düşük seviyelerde yer alan satışlarını telafi etme fırsatı sundu. Sadece Aralık ayında Mısır’da inşaat demiri tüketimi aylık bazda %18,5 ve yıllık bazda %24,3 artarak 816.000 mt olarak kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 2020 yılının tamamında ise ülkede inşaat demiri tüketimi 7,42 milyon mt olan 2019 yılından düşüşle 6,85 milyon mt oldu. Talepteki düşüş Corona salgını kısıtlamaları ve inşaat ruhsatlarının askıya alınmasından kaynaklandı.