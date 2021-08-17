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Mısır’ın inşaat demiri tüketimi Temmuz’da aylık bazda düştü

Salı, 17 Ağustos 2021 14:42:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Haziran ayında, Mısır’da yerel inşaat demiri tüketimi inşaat faaliyetlerinin nispeten canlanması sonucu hafifçe iyileşmişti. Ancak bu artışın ardından, ülkedeki inşaat demiri tüketimi Temmuz’da aylık ve yıllık bazda önemli oranda düşüş gösterdi.

Piyasa kaynaklarına göre, Haziran ayında Mısır’ın inşaat demiri tüketimi aylık %8,56 artış fakat yıllık %7,75 düşüşle 607.000 mt seviyesinde kaydedilmişti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Mısır’da yerel inşaat demiri tüketimi Temmuz ayında ise aylık bazda %32,92 ve yıllık bazda %7,2 düşüşle 407.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kuzey Afrika  Mısır  inşaat demiri  uzun ürünler  tüketim  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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