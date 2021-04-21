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Mısır’ın inşaat demiri tüketimi Mart ayında toparlandı

Çarşamba, 21 Nisan 2021 17:19:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Birkaç aydır süren cansız satışların ardından, Mısırlı inşaat demiri tedarikçileri Mart ayında biraz toparlanma görüldü.

Kaynaklara göre, Mart ayında yerel tüketim makul seviyelere çıkarak, aylık %64,8 artışla 776.000 mt’a yükseldi. Şubat ayında inşaat demiri tüketimi 471.000 mt seviyesinde yer almıştı. Mart ayında inşaat demiri tüketimi 605.000 mt olarak kaydedilen önceki yılın Mart ayına kıyasla %28,85 artış gösterdi. SteelOrbis’in görüştüğü Mısırlı bir üretici, “Yerel fiyatlar şimdilik yatay, bu da geciken talebin yeniden canlanmasını sağladı,” şeklinde konuştu.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Afrika  Mısır  uzun ürünler  inşaat demiri  tüketim  |  benzer haberler »


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