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Mısır’ın inşaat demiri talebi Şubat ayında arttı ancak hala düşük seviyede

Salı, 16 Mart 2021 17:40:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Şubat ayında, Mısır’da yerel inşaat demiri talebi Ocak ayında önemli oranda düşmesinin ardından gözle görülür biçimde iyileşti. Ancak söz konusu seviye, Covid-19 salgınına yönelik devam eden kısıtlamalar nedeniyle geçen yılın aynı ayına kıyasla oldukça düşük bir seviyede kaldı.

Yerel piyasa kaynaklarına göre, Şubat ayında Mısır’ın yerel inşaat demiri tüketimi aylık %52,8 artışla 471.000 mt seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Ocak ayında Mısır’ın inşaat demiri tüketimi son on yıldaki en düşük seviyesini kaydetmişti. Aylık bazda böylesi güçlü bir artışa rağmen, Şubat ayında Mısır’ın inşaat demiri tüketimi yıllık bazda %30,9 düşüş gösterdi.


Etiketler: Kuzey Afrika  uzun ürünler  çelik üretimi  inşaat demiri  Mısır  tüketim  |  benzer haberler »


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