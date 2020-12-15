Mısır’da yerel inşaat demiri tüketimi Kasım ayında arttı

Salı, 15 Aralık 2020 17:04:55 (GMT+3) | İstanbul

Mısır’da Kasım ayı, yerel inşaat demiri tüketimi açısından olumlu geçti. Toplam inşaat demiri talebi aylık bazda %44,1 artışla 689.000 mt olurken, Covid-19 salgını nedeniyle yıllık bazda %14,8 düşüş yaşandı.

Kasım ayında başlayan ve kısmen hızlı bir şekilde devam eden küresel artış grafiği, yerel alıcılar fiyatlar daha da artmadan stoklarını yenilemek için acele ettiğinden talep artışının başlıca sebebi sayılıyor. Ancak piyasa kaynaklarına göre, alıcıların piyasada yeniden aktif olması için son kullanıcıların stoklarını tüketmesi gerekiyor ve bu nedenle talebe dair belirsizlik devam ediyor.