Mısır’da yerel inşaat demiri talebi Ekim ayında %32 azaldı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 16:44:01 (GMT+3) | İstanbul

Mısır’da yerel inşaat demiri tüketimi Ekim ayında önceki aya kıyasla %32 azaldı eve 702.000 mt seviyesinden 478.000 mt seviyesine indi. İnşaat izinleriyle ilgili ciddi sorunların çözülmüş olmasına rağmen, ülkede inşaat faaliyetleri zayıf seyretti. Özellikle özel sektör projelerinden gelen inşaat demiri talebi hükümete ait projelere kıyasla daha azdı.

Kasım ayında inşaat demiri talebi için beklentiler zorluklar devam ederken, şimdilik temkinli, fakat iyimser. Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Şimdilik inşaat demiri talebi az. Yine de global fiyatlar üzerindeki etkisinin ne olacağını, fiyatlara yardımcı olup olamayacağını veya ne kadar etkili olacağını göreceğiz,” dedi.