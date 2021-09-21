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Mısır’da inşaat demiri tüketimi Ağustos’ta arttı

Salı, 21 Eylül 2021 16:51:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır’da yerel inşaat demiri tüketimi, Ağustos ayında hem aylık hem de yıllık bazda önemli artışlar gösterdi. Ancak bu artışlar, daha önceki dönemlerde rakamların düşük olması ve Ağustos ayında talebin pandemi öncesi seviyelere yakın olmasından kaynaklandı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ağustos ayında Mısır’da yerel inşaat demiri tüketim aylık %76,7 ve yıllık %61,43 artışla 720.000 mt seviyesine ulaştı. Bu yılın Temmuz ayında 407.000 mt olan tüketim seviyesi, 2020 yılının Ağustos ayında 446.000 mt seviyesinde yer alıyordu.


Etiketler: uzun ürünler  Mısır  tüketim  Kuzey Afrika  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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