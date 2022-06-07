Mısır inşaat demirine yönelik antidamping vergilerini 12 ay daha uzattı

Salı, 07 Haziran 2022 16:34:46 (GMT+3) | İstanbul

Mısırlı yetkililer yerel piyasalarını inşaat demiri ithalatına karşı korumaya devam etme kararı aldı ve 2017’de uygulamaya konulan antidamping vergilerinin geçerlilik süresini uzattı.

Bu kapsamda, 6 Haziran itibarıyla antidamping vergilerinin 12 ay daha geçerli olacağı açıklandı. Önceden yapılmış olan soruşturma doğrultusunda, Çin çıkışlı inşaat demiri %29, Türkiye çıkışlı inşaat demiri ise üreticiye bağlı olmak üzere %7-22,8 oranlarında vergiye tabi. Ukrayna menşeli inşaat demirine yönelik ise %17,2-27 oranında antidamping vergisi uygulanıyor.

Çin bir süredir uzak rotalara inşaat demiri satışı yapmıyor ve Ukrayna şu anda savaşla ilgili sorunlar nedeniyle piyasada değil. AMKR faaliyetlerini kısmen yeniden başlatmış olmasına rağmen, çoğunlukla hammadde ihtiyaçlarını karşılamaya ve sevkiyatlarını Avrupa rotalarına çevirmeye odaklanıyor. Piyasa kaynaklarına göre, Ukrayna’nın şimdilik Kuzey Afrika pazarları yerine AB’ye küçük tonajlı inşaat demiri satışlarına odaklanması bekleniyor. Böylece, daha önce Türk üreticiler için başlıca satış rotalarından biri olan Mısır’a inşaat demiri satışlarından en çok etkilenen ülke de Türkiye olmaya devam etti. Mısır yüksek miktarda inşaat demiri ithalatından korunurken, kütük alımlarına hala açık. Mısırlı yetkililer yerel üreticilerin inşaat demiri üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla, geçtiğimiz yılın Kasım ayında kare kütüğe yönelik koruyucu önlemleri kaldırmaya karar vermişti. Mısır birkaç ay boyunca Ukrayna, İran ve Rusya’dan en az 100.000-150.000 mt kütük aldı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla birlikte, Mısır bazı tedarik kesintileri yaşadı. Daha sonra, hükümetin akreditifli ödemeyi zorunlu hale getirmesi ve ardından kararını değiştirmesiyle bu sorunu atlatan Mısır, ekonomik, operasyonel ve itibarî risklere rağmen Rusya’dan kütük almaya yeniden başladı.