Mısır enflasyonist baskıları kontrol altına almak amacıyla politika faiz oranını yükseltti

Cuma, 23 Aralık 2022 14:01:07 (GMT+3) | İstanbul

Mısır Para Politikası Kurulu, enflasyonist baskıları kontrol altına almak ve yıllık enflasyon oranını hedeflenen seviyelere indirmek amacıyla Mısır Merkez Bankası’nın politika faiz oranını %3 artırmaya karar verdiğini açıkladı. Buna göre, mevduat faizi %16,25, kredi faizi ise %17,25 oranlarına yükseldi.

Birkaç ülkenin merkez bankasının enflasyonun zirveye ulaştığını ve bu yüzden gerilemeye başlayabileceğini belirttiğini aktaran kurul, finansal koşulların geniş ölçüde istikrar kazandığını ifade etti. Buna ek olarak; beklenen küresel ekonomik yavaşlama, Çin’de Corona salgınına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel tedarik zinciri üzerindeki etkisinin devam etmesi gibi yukarı ve aşağı yönlü baskılar nedeniyle küresel emtia fiyatlarına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Kurul, yüksek enflasyon nedeniyle talep yönlü fiyat baskılarının son zamanlarda arttığını bildirdi. Merkez bankasının orta vadede fiyat istikrarı sağlama ve enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda kurul enflasyon hedeflerini 2024 yılının dördüncü çeyreğine kadar ortalama %7 ve 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar ortalama %5 oranlarında belirledi.