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Mısır çelik sektörü akreditifli ödeme yerine vesaik mukabili ödemeye geçiyor

Perşembe, 12 Mayıs 2022 17:27:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısırlı çelik üreticileri hükümetin ödeme yöntemlerinde yapacağı değişikliğin ardından  kısa süre içerisinde girdi mamul ithalatında eski sisteme dönüş yapabilir. Yetkililerin birkaç ay önce ithalata akreditifli ödeme zorunluluğu getirildiğini duyurmuş olmasına rağmen, resmi açıklama henüz gelmemiş olsa da, önceden kullanılan vesaik mukabili ödemeye dönüş yapılacağı konuşuluyor. Çelik sektörü özelinde tüm ürünlerin bu karara dahil olmadığı ve yalnızca üreticilerin alımlarında vesaik mukabili ödeme kullanabileceği söyleniyor.

Nisan ayının ortasında akreditifli ödemenin tüm ithal ürün alımlarında zorunlu hale getirilmesi bekleniyordu. Ancak piyasa kaynakları, bazı büyük üreticilerin maddi zorluklara bağlı olarak kaynak tedarikinin zorlaştığını belirterek hükümetten hammadde ithalatında imtiyaz tanınması talebinde bulunduğunu söyledi. Böylece piyasadaki son gelişmelere göre, Mısır hükümeti endüstriyel şirketlerin sadece akreditifli ödeme yapma zorunluluğunu kaldırdı. SteelOrbis’e konuşan yerel bir uzun mamul üreticisi, “Bu yalnızca çelik sektöründe değil, tüm endüstriler ile üreticiler için ve her türlü hammadde ile diğer girdi ürünleri için geçerli. Bir şey ürettiğin sürece vesaik mukabili kullanabilirsin,” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu kararının detayları henüz netleşmemiş olsa da, piyasa oyuncuları çelik sektöründeki alıcıların hammadde, kare kütük ve sıcak sac ithalatında vesaik mukabili ödeme yapılabileceğini düşünüyor. Ancak herhangi bir işlemden geçmeyecek çelik ürünlerinin ithalatı büyük ihtimalle akreditif ödeme yoluyla yapılacak. Bir tüccar, “Deep sea hurda alımlarında akreditif ödeme gerekirken, yakınlardaki tedarikçilere vesaik mukabili ödeme yapılabileceğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika 

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