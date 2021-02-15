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Mısır 2021’e inşaat demiri tüketiminde önemli bir düşüşle başladı

Pazartesi, 15 Şubat 2021 16:06:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır’da 2021 yılı, yerel inşaat demiri tüketiminde önemli bir düşüş yaşanarak son 10 yıldaki en düşük seviyenin kaydedilmesiyle başladı. Ocak ayında, ülkedeki inşaat demiri tüketimi aylık %62,2 ve yıllık %46,5 düşüşle 308.000 mt seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre bu seviye, geçen yılın Mayıs ayında karantinalar nedeniyle 312.000 mt’a kadar düşen inşaat demiri tüketiminin bile altında yer alıyor.

Mısır’ın 2020 yılındaki toplam inşaat demiri tüketimi, 2012 yılında kaydedilen 7,42 milyon mt’a kıyasla 6,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Mısır  çelik üretimi  tüketim  Kuzey Afrika  inşaat demiri  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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