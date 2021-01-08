﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Minas Gerais eyaleti Vale’den Brumadinho kazası için 5,2 milyar $ tazminat talep ediyor

Cuma, 08 Ocak 2021 15:54:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Minas Gerais eyaleti hükümeti, Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin Brumadinho anlaşmazlığını çözmek için minimum 28 milyar BRL (5,2 milyar $) ödemesini bekliyor.

Brumadinho barajı patlaması 272 kişinin ölümüne yol açarken, 2019 ve 2020’de Vale’nin demir cevheri tedarikini kısıtladı. Minas Gerais hükümeti ve Vale’nin Perşembe günü özel bir toplantıda buluşması bekleniyor.

Minas Gerais hükümeti ile olası Brumadinho anlaşması, Mariana konusunda savcılar tarafından yeniden açılan 155 milyar BRL (28,8 milyar $) değerindeki davayı etkilemiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiğine göre, 2020 yılı Kasım ayının sonlarına doğru, Vale, analistlerin “olası” Brumadinho anlaşması için piyasa tahminlerini “spekülatif” olarak nitelemişti.

 


Etiketler: demir cevheri  Güney Amerika  Brezilya  hammaddeler  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Oca

Samarco Avrupa’ya demir cevheri peleti ihraç edecek
07  Oca

Vale’ye ait Ponta da Maderia limanı 191 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yaptı
07  Oca

Peru’nun demir cevheri üretimi Kasım ayında arttı
22  Ara

Vale, Capanema madenini yeniden faaliyete sokmak için 495 milyon $ yatırım yapacak
18  Ara

Bamin, Pedra de Ferro madeninde demir cevheri üretimine başladı