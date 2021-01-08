Minas Gerais eyaleti Vale’den Brumadinho kazası için 5,2 milyar $ tazminat talep ediyor

Cuma, 08 Ocak 2021 15:54:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaleti hükümeti, Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin Brumadinho anlaşmazlığını çözmek için minimum 28 milyar BRL (5,2 milyar $) ödemesini bekliyor.

Brumadinho barajı patlaması 272 kişinin ölümüne yol açarken, 2019 ve 2020’de Vale’nin demir cevheri tedarikini kısıtladı. Minas Gerais hükümeti ve Vale’nin Perşembe günü özel bir toplantıda buluşması bekleniyor.

Minas Gerais hükümeti ile olası Brumadinho anlaşması, Mariana konusunda savcılar tarafından yeniden açılan 155 milyar BRL (28,8 milyar $) değerindeki davayı etkilemiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiğine göre, 2020 yılı Kasım ayının sonlarına doğru, Vale, analistlerin “olası” Brumadinho anlaşması için piyasa tahminlerini “spekülatif” olarak nitelemişti.