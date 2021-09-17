Minas Gerais eyaleti çevre düzenleme kurulu Brumandinho şehrine ruhsatlandırma yetkisi tanıdı

Cuma, 17 Eylül 2021 10:03:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaleti çevre düzenleme kurulu tarafından yapılan açıklamada, çökmesi sonucu 280 kişinin ölümüne yol açan Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’ye ait demir cevheri barajının yer aldığı Brumadinho şehrinin yönetimine, çevre düzenleme konularında söz hakkı verildiği belirtildi.

Çevre yönetmeliğine göre, yüksek sosyal ve çevresel sorunlar teşkil eden projelerin, şehrin çevre kurulunun onayından geçmesi gerekiyor.

Büyük ölçekli projeler genel olarak eyalet onayına tabi olsa da, madencilik ve demir cevheri projelerinin ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması amacıyla Brumandinho şehrine yetki tanındığı öğrenildi.