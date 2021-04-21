MIIT: Çin’de emtia fiyatları uzun vadeli artışlar görmeyecek

Çarşamba, 21 Nisan 2021 17:35:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, 20 Nisan’da yapılan basın konferansında Operasyon İzleme ve Koordinasyon Bürosu direktörü ve sözcü Huang Libin, hammadde fiyatlarındaki büyük artışların geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bu yana emtia fiyatlarını ve çelik fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti. Bu yılın ilk iki ayında ithal demir cevheri fiyatlarının yıllık %56,6 artış gösterdiği ifade edildi.

Bakanlık yetkilisi, son kullanıcı sektörlerin yeniden üretime başlamasının hammadde açısından arz ve talep arasında dengesizlikle sonuçlandığını söyledi.

Ayrıca, Çin’de gevşetilen para politikaları ve olumlu küresel ekonomik beklentiler, küresel vadeli piyasada ticareti artırdı. Bu da fiziksel piyasada hammadde fiyatlarındaki artışı yükseltti.

Ancak, Bakanlık, emtia fiyatlarının uzun vadeli artış göreceğine ilişkin bir temel bulunmadığını dile getirdi. Hammadde fiyatlarındaki hızlı artışların olumsuz etkisinin kontrol altına alınacağı ifade edildi.

Bakanlık yetkilisi, Çin’in ilgili hükümet birimlerini, piyasada panik oluşmasını önlemek ve istiflemenin önüne geçmek için hammadde fiyatlarının istikrara kavuşması için gerekli önlemleri almaya teşvik edeceğini bildirdi. Aynı zamanda, Bakanlık, fiyat dalgalanmaları riskine karşı uzun vadeli iş birlikleri için hem son kullanıcıyı hem de üreticiyi destekleyeceğini belirtti.