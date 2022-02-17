MIIT: Çin inşaat malzemeleri sektörüne yönelik takip sistemi kuracak

Perşembe, 17 Şubat 2022 11:56:45 (GMT+3) | Şanghay



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) bağlı Hammadde Sektörü Departmanı tarafından yapılan açıklamada hükümetin takip ve erken uyarı sistemini güçlendireceği, fiyat ve arz istikrarını sağlamak amacıyla inşaat malzemeleri sektörüne yönelik takip sistemi kurulacağı ve iktisadi büyümenin teşviki için çeşitli önlemlerin alınacağı belirtildi.

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