MIIT: Çin çevre dostu araçların, inşaat malzemelerinin ve ev aletlerinin kullanımını artıracak

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), sanayi ekonomisinin destekleneceğini, başlıca sektörlerde inovasyonun hızlandırılacağını, sanayi ve tedarik zincirlerinin güçlendirileceğini, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen desteğin artırılacağını, bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetleri arzının iyileştirileceğini, imalat sektöründe dijital dönüşümün ve gelişimin teşvik edileceğini ve sektörde yeşil kalkınmanın hayata geçirilebilmesi amacıyla sanayi sektörlerinin karbonsuzlaştırılacağını açıkladı.
Ayrıca, yeni elektrikli araçların, çevre dostu akıllı ev aletlerinin ve yeşil inşaat malzemelerinin kullanımı artırılacak.