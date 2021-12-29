MIIT: Çin 2021-2025 yılları arasında paslanmaz çelik ve boru sektörlerinde birleşmeyi teşvik edecek

Çarşamba, 29 Aralık 2021 12:11:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin 2021-2025 yılları arasında birden fazla çok büyük ölçekli çelik üreticisi kurmak amacıyla lider işletmeleri birleşmeye ve yeniden yapılanmaya teşvik edeceğini bildirdi. Bununla birlikte, paslanmaz çelik, vasıflı çelik, dikişsiz ve döküm boru sektörlerinde bir veya iki lider işletmeye teşvik sağlayacak.

Bakanlık, 2021-2025 yılları arasında kapasite fazlasının Çin üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini ve bu nedenle, hükümetin kaynakların garanti altına alınması ve yeşil ile çok düşük karbonlu üretim üzerinde yoğunlaşması gerekeceğini ifade etti. Öte yandan, küçük ölçekli çelik işletmelerin sayısını azaltmak amacıyla çelik işletmelerinin birleşmesi ve yeniden yapılanması desteklenecek. Ayrıca, sıcak haddehanelerin ve kok üretim tesislerinin Pekin, Tianjin ve Hebei eyaletlerinde yer alan üreticilerin birleşme ve yeniden yapılanma süreçlerine dahil olması da sağlanacak.