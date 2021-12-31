MIIT: Çelik üretimi ve üretim kapasitesi 2025 yılına kadar düşürülecek

Cuma, 31 Aralık 2021 10:54:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 2021-2025 yılları arasındaki dönem için açıkladığı hammadde sektörü kalkınma planı kapsamında ham çelik ve çimento da dahil üretim kapasitelerinin düşürülmesinin ve kapasite kullanım oranlarının makul bir düzeyde tutulmasının hedeflendiğini ifade etti.

2025 yılına kadar çelik sektöründe metrik ton başına enerji tüketimi %2 azalacak. Ayrıca, karbon salımına, kirletici salımına ve enerji tüketimine yönelik önlemler alınarak kapasite fazlasının meydana gelmesi engellenecek. Öte yandan, çelik sektöründe ve diğer sektörlerde yoğun saatler dışında üretim mekanizmasına geçilmesine ilişkin çalışma yapılacak.