Mickey Metals entegrasyon projesini yüksek enerji maliyeti nedeniyle askıya aldı

Perşembe, 26 Kasım 2020 14:54:33 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bulunan inşaat demiri üreticisi Mickey Metals, enerji dağıtım şirketinin yüksek fiyatları nedeniyle entegrasyon projesini askıya aldı. Mickey Metal, inşaat demiri tesisine bir kütük üretim birimi eklemeyi planlıyordu.

Bir şirket yetkilisi, tesisinin çevresindeki bölgelere hizmet veren enerji dağıtım şirketinin elektrik birimi başına 8 INR ücret alırken, diğer enerji dağıtım şirketlerinin çevresindeki sanayi bölgelerine birim başına 4 INR seviyesinden elektrik verdiğini söyledi. Bu da Mickey Metal’in entegreasyon projesini olanaksız kılıyor.

Yetkiliye göre, yüksek elektrik masrafları girdi maliyetlerini kümülatif bazda %10 artırırken, inşaat demiri satışlarından elde edilen marj mevcut piyasa koşullarında %4’ü geçmiyor.