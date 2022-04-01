Metso, Jindal Steel Odisha Limited’in pelet tesisi için ekipman tedarik edecek

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation Hindistan merkezli Jindal Steel & Power Limited’in bağlı kuruluşu Jindal Steel Odisha Limited’in ızgara-fırın pelet tesisi için mühendislik ve başlıca ekipman tedariki gerçekleştireceğini açıkladı. Tesis Hindistan’ın doğusundaki sanayi şehri Angul’da bulunuyor.
Siparişin değeri yaklaşık 30 milyon €.
Tesis yıllık 6 milyon mt yüksek kaliteli pelet üretecek.
Bu tesis Metso Outotec’in son 12 ay içinde JSOL’den aldığı ikinci pelet tesisi siparişi. İlk ızgara-fırın pelet tesisi şu anda aynı yerde kuruluyor.