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Metso, Jindal Steel Odisha Limited’in pelet tesisi için ekipman tedarik edecek

Cuma, 01 Nisan 2022 11:10:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation Hindistan merkezli Jindal Steel & Power Limited’in bağlı kuruluşu Jindal Steel Odisha Limited’in ızgara-fırın pelet tesisi için mühendislik ve başlıca ekipman tedariki gerçekleştireceğini açıkladı. Tesis Hindistan’ın doğusundaki sanayi şehri Angul’da bulunuyor.

Siparişin değeri yaklaşık 30 milyon €.

Tesis yıllık 6 milyon mt yüksek kaliteli pelet üretecek.

Bu tesis Metso Outotec’in son 12 ay içinde JSOL’den aldığı ikinci pelet tesisi siparişi. İlk ızgara-fırın pelet tesisi şu anda aynı yerde kuruluyor.


Etiketler: pelet Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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