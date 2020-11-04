Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %5 arttı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 17:09:11 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, yılın ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk dokuz ayında, Metinvest’in toplam pik demir üretimi, 2019 yılının Haziran ayında yenilemesi yapılmasının ardından yüksek verimli 3 No’lu yüksek fırının devreye alındığı Azovstal tesisindeki üretimin 226.000 mt artış nedeniyle yıllık %5 artışla 6,37 milyon mt oldu. Ayrıca, Ilyich Steel’in pik demir üretimi, 5 No’lu yüksek fırını 2019 yılı Mayıs-Temmuz döneminde kapalı kaldığı için yıllık 104.000 arttı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Metinvest’in ham çelik üretimi, yeni ekipmanın devreye alınmasının ardından pik demirin çelik üretimine yeniden tahsis edilmesiyle Ilyich Steel’de 168.000 mt artan üretime bağlı olarak yıllık %4 artışla 6,15 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Metinvest’in yarı mamul üretimi, 4 No’lu sürekli döküm ünitesinin faaliyete geçmesinin ardından Mariupol çelik tesisinde artan slab üretim ve artan talep nedeniyle yıllık %11 artışla 2,50 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %2 düşüşle 4,35 milyon mt oldu. Özellikle, yassı ürün üretimi yıllık 162.000 mt düşüşle 3.56 milyon mt seviyesine geriledi. Bunun başlıca sebebi, Ilyich Steel’in istikrarlı talep nedeniyle yeniden inşa edilen sıcak şerit tesisi Mill 1700’ü devreye aldıktan sonra artan sıcak sac üretimiyle telafi edilen sıcak haddelenmiş levha üretimi oldu.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi, yıllık %5 artarak 22,82 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %12 artışla 14,38 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde özellikle ticari konsantre üretimi, Northern GOK tesisindeki sipariş değişiklikleri nedeniyle %52 artışla 10,70 milyon mt olurken, pelet üretimi ise %37 düşerek 3,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi yeni maden birimlerinin devreye alınması nedeniyle yıllık %3 artarak 2,25 milyon mt oldu.