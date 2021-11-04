Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %11 arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 10:39:14 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk dokuz ayında, Metinvest’in toplam pik demir üretimi, DMK’nın kompleksinin alınmasının ardından yıllık %11 artışla 7,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Mariupol tesislerinin ikisinde de üretim yükseldi. Ilyich Steel tesisinde üretim, geçtiğimiz yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları için 3 ve 4 No’lu yüksek fırınların kapatılması nedeniyle 255.000 mt, Azovstal tesisindeki üretim ise 90.000 mt artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayında Metinvest’in ham çelik üretimi, Mariupol tesislerinde artan pik demir üretimi nedeniyle Ilyich Steel’deki üretimin 207.000 mt ve Azovstal’deki üretimin 190.000 mt artmasına bağlı olarak yıllık %13 artışla 6,93 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Metinvest’in yarı mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 2,46 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %23 artışla 5,34 milyon mt oldu. Özellikle, yassı ürün üretimi yıllık 859.000 mt artışla 4,43 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bunun başlıca sebebi, sıcak şerit tesisi Mill 1700’de iyileşen verimlilikten dolayı artan sıcak sac üretimi ve Azovstal tesisinde yükselen levha siparişi oldu.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi, tüm cevher tesislerinde artan üretim ve operasyonel iyileştirme çalışmalarının etkisi nedeniyle yıllık %4 artarak 23,67 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %6 düşüşle 13,46 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %32 artarak 4,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayınad Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi yıllık %80 artarak 4,05 milyon mt oldu.