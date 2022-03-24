Metinvest’in Avrupa ve ABD’deki varlıkları faaliyetlerine bağımsız şirketler olarak devam edecek

Perşembe, 24 Mart 2022 17:02:27 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı Metinvest faaliyetlerine ilişkin yaptığı son açıklamada Avrupa ve ABD’deki yabancı varlıklarının bağımsız şirketler olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini, üretim tesislerinin çoğunun devam eden savaş sebebiyle kapalı kalacağını belirtti.

Metinvest’in İtalya’da bulunan bağlı kuruluşu Ferriera Valsider levha ve sıcak sac üretirken, Metinvest Trametal ise yapısal levha üretiyor. Ayrıca bir diğer bağlı kuruluşu Spartan UK de İngiltere’deki tek levha üreticisi konumunda. Üretimde kullanılan slablar genellikle Ukrayna’daki tesislerden temin ediliyor ancak şimdilik yukarda adı geçen şirketler spot piyasadan alım yapacak. Avrupa’da son iki haftadır yapılan slab bağlantılarının çoğu Endonezya veya Çin’deki tedarikçilerden gerçekleştirildi.

Bulgaristan’da yer alan ve profil üretimi yapan Promet Steel de Ukrayna’dan yapılan tedarik tamamen durmuş olmasa da ithal kütüğe yöneldi. Metinvest, “Ukrayna, Kamianske’de bulunan Kamet Steel 2021 yılında kaydettiği üretim hacminin %60’ı ile normal şekilde üretim yapmaya devam ediyor ve şirketin üretimi de Bulgar haddeci ile Ukraynalı ve uluslararası müşterilere demir yoluyla aracılığıyla verilecek.

Metinvest’in ayrıca ABD’de yer alan koklaşabilir taş kömürü ve termal kömür üreticisi United Coal Company’nin de sahibi olduğu biliniyor.

Açıklamada, “Metinvest’in yakın bir zaman öncesine kadar şirketin bir parçası olarak faaliyet gösteren ABD merkezli koklaşabilir taş kömürü madenleri ve Bulgaristan, İtalya ve İngiltere merkezli haddecileri, yeni tedarikçilerin ve müşterilerin desteğiyle yavaş yavaş bağımsız şirketler olarak faaliyet göstermeye adapte oluyor,” sözlerine yer verildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Ukraynalı Metinvest, Mauripol, Zaporijya ve Avdiivka şehirlerinde yer alan çelik ve kok üretim tesislerinde üretime ara vermiş, yüksek fırınlarının ve dökümhanelerinin ısısının muhafaza edileceğini bildirmişti. Bununla birlikte şirket, Avdiivka ve Mauripol’de yer alan tesislerinin yakın zaman önce yapılan saldırılar sonucu hasar gördüğünü ifade etti. Ayrıca savaşın şirketin faaliyetleri üzerindeki etkisinin şu an için bilinmediği, savaşın süresinin ve gidişatının bu durumda belirleyici olacağı eklendi.

Metinvest’in Ukrayna’daki demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü üretim tesisleri 2021 yılındaki üretim hacimlerinin sırasıyla %40’ı ve %60’ı oranında faaliyet gösteriyor. Bu tesisler üretimlerinin bir kısmını Kamet Steel’e verirken, bir kısmını da demir yolu aracılığıyla ihraç ediyor.