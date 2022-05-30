Metinvest: Ukrayna savaşı kazanırsa ekonominin savaş öncesindeki haline dönmesi yaklaşık 5 yıl sürecek

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 17:10:30 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Bahar Konferansı & 86. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Metinvest Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Roman Perepelytsia, savaş sonrası için iki olası senaryodan bahsetti. Perepelytsia her iki senaryoda da ekonominin oldukça gerileyeceğini, ancak Ukrayna savaşı kazanırsa, ekonominin savaş öncesindeki haline dönmesinin yaklaşık 5 yıl sürmesinin beklendiğini söyledi. Ancak savaş uzarsa, derin ekonomik gerilemenin 1-2 yıl sürmesi ve ardından uzun vadeli stagflasyon yaşanması bekleniyor. Çeşitli tahminlere göre, 2022 yılında Ukrayna’nın gerçek gayri safi yurt içi hasılasının %30-40 oranında gerileyeceği öngörülüyor. En iyi senaryoda, Ukrayna’nın ekonomisi 2021’deki seviyesine yalnızca 2026 yılında ulaşabilecek. Eğer Ukrayna savaşı kazanırsa, ülkenin ham çelik üretiminin 2022’de 7,6 milyon mt ve 2023’te 8,3 milyon mt olması bekleniyor. Bu senaryoda ülkenin haddelenmiş çelik üretiminin 2022’de 6,9 milyon mt ve 2023’te 7,6 milyon mt, ihracatının ise 2022’de 4,7 milyon mt ve 2023’te 5,1 milyon mt olacağı tahmin ediliyor. Ancak savaş uzarsa, ülkenin ham çelik üretiminin 2022’de 6,5 milyon mt ve 2023’te 6,1 milyon mt olacağı öngörülüyor. Bu senaryoda ülkenin haddelenmiş çelik üretiminin 2022’de 5,9 milyon mt ve 2023’te 5,5 milyon mt olacağı düşünülürken, ihracatının ise 2022’de 4,1 milyon mt ve 2023’te 3,8 milyon mt olması bekleniyor.

Metinvest yetkilisi, ekonomik hareketliliğin savaşın ilk haftalarındaki şokun ardından kademeli bir şekilde iyileştiğini ve Ukrayna'daki tüm sanayinin %32’si Mart ayında üretimlerini askıya alırken, Nisan ayında bu oranın %17’ye gerilediğini söyledi. Ancak şirketlerin %60’ı savaş öncesine kıyasla daha düşük seviyelerde faaliyet gösteriyor. Perepelytsia faaliyetlerin, lojistiğin kesintiye uğraması ve satış pazarlarının kaybedilmesinin yanı sıra sokağa çıkma yasağı, limanların kaybedilmesi, ödeme yöntemlerinin azalması ve üretim tesislerinin işgal edilmesi veya yok edilmesi nedeniyle de sınırlandığını belirtti.

Perepelytsia’ya göre, bu yılın Mart ayında Ukrayna’nın dış ticareti önceki yılın aylık ortalamasına kıyasla, metal ihracatında kaydedilen 880 milyon $’lık zarar dahil olmak üzere iki kattan fazla geriledi. Ukrayna çelik endüstrinin üretimi savaş başladığından bu yana birçok kez düşüş gösterdi fakat Nisan ayında hafifçe bir iyileşme görüldü. Bu yılın Mart ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %89 azalırken, yılın ilk üç ayında söz konusu üretim yıllık %35 düştü. Metinvest yetkilisi, Mayıs ortası itibarıyla ülkede ham çelik üreten on tesisten ikisinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Perepelytsia, Mart-Nisan döneminde çoğu tesisin ham çelik üretmediğini ama bazılarının yüksek fırın ve haddehanelerini yeniden faaliyete sokmaya başladığını söyledi. Şu anda %37’lik ham çelik, %40’lık yarı mamul ve %37’lik nihai mamul kapasitesi dahil olmak üzere, savaş öncesindeki üretim kapasitesinin %40’ı ya işgal altında ya da çatışmalara yakın bölgelerde yer alıyor. Perepelytsia üretimi en çok risk altında olan ürünlerin ticari slab, levha, büyük ölçekli ray kesitleri ve bağlama profillerinin olduğunu belirtti.

Ukrayna’da yerel çelik talebi savaşın başından bu yana oldukça sınırlı kaldı. Perepelytsia’ya göre bu yılın Mart ayında Ukrayna’nın görünür çelik tüketimi, iş yerlerinin kapatılması, işgal edilen bölgelerle olan ekonomik ilişkilerin kesintiye uğraması, lojistik zorluklar ve ekonomik kaynaklara ulaşmanın zor olması nedeniyle geçen yılın aynı ayına kıyasla 10 kattan fazla düşüş gösterdi. Metinvest yetkilisi, tüketimin Nisan ayında aylık bazda daha yüksek fakat savaş öncesine kıyasla hala oldukça düşük olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın ticari hareketliliği çoğunlukla limanların işgal edilmesi, sınırlı demir yolu kapasitesi, Rusya’yla olan ticaretin bozulması ve parasal kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle sınırlı kaldı. Dolayısıyla Ukrayna çelik ürünlerini ihraç etmek için alternatif yollar arıyor ve ülkenin çelik ihracatına yönelik mevcut altyapı kapasitesi tahminen aylık 500.000 mt’a kadar çıkıyor.