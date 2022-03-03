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Metinvest Mariupol’ün ardından Zaporijya’da da üretimine ara veriyor

Perşembe, 03 Mart 2022 10:25:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest, Ukrayna’da devam eden savaşın ciddi bir boyuta ulaşması nedeniyle çalışanlarının ve ekipmanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Zaporijya’da yer alan ve ülkenin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Zaporizhstal ve Zaporizhkoks bağlı kuruluşlarında üretime ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Şirket 24 Şubat tarihinde Mariupol’de yer alan Illyich Iron and Steel Works ile Azovstal bağlı kuruluşlarında da üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu tesislerde bulunan haddeleme ekipmanları ve destekleyici ekipmanlar tamamen durdurulurken, bir sonraki karara dek yüksek fırının ve dökümhanenin ısısının muhafaza edileceği belirtildi.

Zaporizhstal 2020 yılında 4,47 milyon mt pik demir, 3,78 milyon mt ham çelik ve 3,20 milyon mt nihai mamul üretimi yapmıştı.

Böylelikle Ukraynalı başlıca çelik üreticilerinin tamamı Rusya’nın işgalinin ardından üretimlerine geçici bir süreliğine ara vermiş oldu. SteelOrbis’in 1 Mart tarihinde de bildirdiği üzere, Metinvest müşterilerine yapacağı sevkiyatlar için fors majör ilan etmişti.


Etiketler: BDT  Ukrayna  çelik üretimi  Metinvest  |  benzer haberler »

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