﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Metinvest İtalya’daki varlıklarında yürüteceği bakım çalışmalarının tarihini değiştirdi

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 15:08:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, İtalya’da yer alan varlıkları Metinvest Trametal ve Ferriera Valsider’de yürütmeyi planladığı bakım çalışmalarının tarihini değiştirdiğini duyurdu.

Şirket bakım çalışmalarını Ağustos ayı yerine bu ay içerisinde yapma kararı aldı. Rusya’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Metinvest’in İtalya’daki faaliyetlerinde yaptığı düzenlemeler söz konusu kararda etkili oldu. Trametal ve Ferriera Valsider, slab tedarikinde düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Slab tedariki daha önceden Mauripol’den yapılıyordu. Şirket bir süredir çoğunlukla Asya ülkelerden slab tedarik ediyor ve varlıklarının yeterliliğini artırmanın yollarını arıyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu iki tesisin hammadde tedariki bu yılın Haziran ayından itibaren yeniden başlayacak. Metinvest’e bağlı haddehanelerin tedarik zincirindeki değişikliklere rağmen ana şirket faaliyet ve mali destek sağlamaya devam edecek.


Etiketler: Avrupa Birliği çelik üretimi Metinvest 

Benzer haberler

24 Haz

Metinvest İtalya’da yeni bir haddehane kurabilir
02 Şub

ArcelorMittal ve Metinvest, Sırbistan’daki çelik tesisiyle ilgilenebilir
20 Oca

Önemli çelik üreticileri, Lucchini satışıyla ilgileniyor
19 Tem

Metinvest yüksek mukavemetli çelik ürün tesisini genişletecek
13 Nis

Elena Dimitrova: Uzun ürün tüketimi önümüzdeki üç yıl içerisinde dünya çapında artacak