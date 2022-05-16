Metinvest İtalya’daki varlıklarında yürüteceği bakım çalışmalarının tarihini değiştirdi

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 15:08:11 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, İtalya’da yer alan varlıkları Metinvest Trametal ve Ferriera Valsider’de yürütmeyi planladığı bakım çalışmalarının tarihini değiştirdiğini duyurdu.

Şirket bakım çalışmalarını Ağustos ayı yerine bu ay içerisinde yapma kararı aldı. Rusya’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Metinvest’in İtalya’daki faaliyetlerinde yaptığı düzenlemeler söz konusu kararda etkili oldu. Trametal ve Ferriera Valsider, slab tedarikinde düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Slab tedariki daha önceden Mauripol’den yapılıyordu. Şirket bir süredir çoğunlukla Asya ülkelerden slab tedarik ediyor ve varlıklarının yeterliliğini artırmanın yollarını arıyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu iki tesisin hammadde tedariki bu yılın Haziran ayından itibaren yeniden başlayacak. Metinvest’e bağlı haddehanelerin tedarik zincirindeki değişikliklere rağmen ana şirket faaliyet ve mali destek sağlamaya devam edecek.